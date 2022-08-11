Джакарта, 11 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились ускорить процесс подачи заявки на вступление Восточного Тимора в ассоциацию, сообщает Antara.

Gunawan Kartapranata Флаги стран АСЕАН

«Надеюсь, что с политической приверженностью, изложенной в этом совместном коммюнике, Восточному Тимору пора немедленно стать членом АСЕАН», — заявил Ахмад Ризал Пурнама, глава стратегического бюро министерства иностранных дел Индонезии.

Процесс подачи заявки на вступление в АСЕАН продолжается уже 10 лет, и миссия по установлению фактов оценивает готовность страны на основе трех принципов сообщества АСЕАН.

Индонезия считает важным присоединение Восточного Тимора к АСЕАН из-за стратегических и геополитических соображений.

«Надеюсь, процесс может пройти быстро, в этом или следующем году, и Восточный Тимор может присоединиться к АСЕАН», — добавил Ахмад Ризал Пурнама.

Ранее в кулуарах визита в Индонезию президент Восточного Тимора высоко оценил поддержку Индонезией Восточного Тимора, который хочет стать членом АСЕАН. Восточный Тимор, по прогнозам, может присоединиться к АСЕАН в 2023 году.