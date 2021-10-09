Вашингтон, 9 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка USS Connecticut американских ВМС, получившая повреждения в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, вернулась 8 октября на военно-морскую базу США на острове Гуам. Об этом сообщил телеканал CNN.

Naval Base Kitsap (NBK) Подлодка проекта Seawolf ВМС США

Представитель ВМС отметил, что передняя часть подводной лодки повреждена, однако не стал раскрывать другие детали происшествия. По его словам, после инцидента будет проведено «полное расследование» и будет дана «полная оценка» произошедшему.

USS Connecticut — одна из трёх подводных лодок США класса Seawolf полным водоизмещением 9300 тонн. Стоимость каждой из таких подлодок составляет около $3 млрд.

Она введена в строй в 1998 году, оснащена одним ядерным реактором, а экипаж составляет 140 моряков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с USS Connecticut произошёл ещё 2 октября. Объект, с которым столкнулся атомоход, «не был зафиксирован средствами контроля» и до сих пор не установлен. Несколько дней об инциденте не сообщали, допуская версии о том, что подлодка могла остаться на глубине.