Москва, 26 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя разрыв дипотношений Федеративных штатов Микронезии с Россией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Теперь США вновь понадобилась Микронезия, чтобы защитить неонацизм на Украине и поддержать нацистский режим в Киеве», — написала она в Telegram-канале.

По ее словам, Запад откликнулся на призыв Владимира Зеленского «о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипотношений с РФ».

«Причём тут США, Микронезия и Украина? Рассказываю. Вашингтон и Киев — единственные, кто в последние годы (после госпереворота 2014 г.) неизменно голосовал против принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии … Порой к ним присоединялись временные попутчики, но именно США и Украина составляли костяк оппозиции антифашистским инициативам на площадке ООН», — отметила она.

Микронезия была одной из тех стран, наряду с США, а также Японией и Маршалловыми островами, кто голосовал «против», когда резолюцию впервые внесли на рассмотрение — в 2005 и 2006 гг., добавила Захарова.

Ранее в сообщении правительства этой тихоокеанской страны и ноте, направленной в посольство РФ на Филиппинах, говорилось, что Микронезия в связи с событиями на Украине разорвала дипломатические отношения с Россией.