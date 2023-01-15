Вашингтон, 15 января, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Вашингтон близок к соглашению о расширении связей с двумя тихоокеанскими островными государствами для поддержания баланса в соперничестве США и Китая за влияние в регионе, сообщает 14 января Associated Press.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайская схватка

12 января США подписали меморандумы о взаимопонимании с Маршалловыми Островами и Палау, которые, как надеются в Вашингтоне, проложат путь к быстрому заключению более широких соглашений, регулирующих отношения островов с США в течение следующих двух десятилетий. Эти связи предоставляют США уникальные военные и другие права безопасности на островах в обмен на существенную финансовую помощь.

Вашингтон считает, что продление так называемых соглашений о свободной ассоциации будет иметь ключевое значение для усилий по сохранению американской мощи и подавлению напора Китая во всём Индо-Тихоокеанском регионе.

Переговоры по аналогичному меморандуму с третьим островным государством, Микронезией, продолжаются.

Напомним, что Маршалловы Острова, Палау и Микронезия являются «ассоциированными государствами» с США и поэтому не обладают полным государственным суверенитетом.