Паликир, 12 февраля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран.

Цитата м/ф «Три богатыря на дальних берегах», реж. Константин Феоктистов, Россия. 2012 На острове

Пять микронезийских государств до июня 2022 года приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО), заявленного год назад в знак протеста против назначения бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна новым генеральным секретарём этой межправительственной организации. Об этом со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран 12 февраля сообщает радиостанция Radio New Zealand (RNZ).

Отмечается, что решение «дать организации время до июня 2022 года» было принято «на основе консенсуса», после обсуждения «конкретных существенных реформ ФТО и системы его руководства».

Лидеры Кирибати, Маршалловых Островов, Науру, Палау и Федеративных Штатов Микронезии рассчитывают, что за это время удастся урегулировать возникшие год назад споры.

Напомним, предложенная этими странами на пост генсека ФТО кандидатура представителя Маршалловых Островов Джеральда Закиоса была отвергнута большинством стран — участников организации. А назначение новым её генсеком представителя Островов Кука, по мнению пяти стран, нарушает основные принципы организации и условное соглашение о ротации должности её генерального секретаря.

Членами созданного в 1971 году ФТО в настоящее время являются 18 стран и заморских территорий.