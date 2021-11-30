Москва, 30 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы Пентагона расширить своё военное присутствие в Австралии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это же в рамках «зелёной экономики» всё делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать, — написала Захарова в телеграм-канале. — В неё особенно хорошо верится после информации о планах англо-саксов по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений не на электродвигателях у берегов Австралии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. заместителя помощника министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин на брифинге в Пентагоне заявил, что Соединённые Штаты расширят военное присутствие и усилят соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана.

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