Вашингтон, 9 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. США окажут экономическую поддержку тихоокеанским островным государствам в обмен на эксклюзивное присутствие американских военных в этих странах, сообщило издание Financial Times.

Global Look Press

Американский Конгресс принял законопроект, позволяющий финансировать ключевые договорённости Вашингтона с тихоокеанскими островными государствами, которые предоставят США эксклюзивный военный доступ. Речь идёт о Палау, Маршалловых островах и Микронезии.

Издание отмечает, что территориальные воды трёх этих стран охватывают четыре тысячи километров, и это позволит США получить критически важный доступ к тихоокеанскому региону, хотя площадь самих островов невелика.

На территории Микронезии, Палау и Маршалловых островов США планируют разместить ракеты, радиолокационные станции дальнего обнаружения. Здесь же Пентагон будет проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Одобренное Конгрессом финансирование трёх стран входит в уже поддержанный Сенатом законопроект о выделении $460 млрд ряду федеральных ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, в начале прошлого года США подписали меморандумы о взаимопонимании с двумя тихоокеанскими островными государствами — Палау и Маршалловыми Островами. Эти страны согласились предоставить США право на эксклюзивное военное присутствие в случае, если Вашингтон окажет им финансовую поддержку.

Кроме того, США на тот момент обсуждали аналогичное сотрудничество с Микронезией. Как сообщило агентство Associated Press, Вашингтон таким образом пытается поддерживать баланс в соперничестве с Китаем за влияние в регионе.

Американский президент Джо Байден 7 марта в ежегодном послании к Конгрессу заявил, что страна не хочет вступать в конфликт с Китаем, при этом США стремятся к конкуренции за лидерство в XXI веке.

В середине ноября прошлого года на встрече с Байденом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая с США — «самые важные» во всём мире, конфронтация между двумя странами недопустима. Байден ответил, что конкуренция между странами не должна перерастать в конфликт.