Канберра, 12 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралийского союза Пенни Вонг совершит уже восьмую по счету поездку в регион Тихого океана с тех пор, как в мае к власти пришло лейбористское правительство под руководством Энтони Альбаниза. Об этом сообщает телеканал NineNews.

Флаг Австралии

Глава австралийской дипломатии посетит Маршалловы острова, чтобы официально открыть посольство Австралии, которое работает с прошлого года.

Вонг также посетит Науру во время своей поездки.﻿

«Это будет уже мой восьмой визит на Тихий океан в качестве министра иностранных дел и первый министерский визит в Республику Маршалловы острова с 2018 года, демонстрирующий приоритет, который новое правительство Австралии придает нашему региону», — говорится в официальном заявлении Вонг.