80 лет назад, 25 июля 1946 года, Соединенные Штаты провели первое в мире подводное ядерное испытание. В центре Тихого океана, всего в 27 метрах под поверхностью воды взорвалась 23-килотонная бомба — почти вдвое более мощная, чем та, что американцы сбросили на Хиросиму. Детонация произошла в лагуне атолла Бикини.

ИА Регнум

Бикини в первую очередь ассоциируется с купальником — и это не совпадение. Через четыре дня после взрыва парижский модельер Луи Реар продемонстрировал новый пляжный ансамбль — усовершенствованную модель купального костюма «Атом». Свежий новостной повод превратился в бренд: «Бикини — разделенный атом!».

Заря атомной эры отличалась лихорадочным оптимизмом и легкомыслием. У бомб, убивших тысячи людей в Хиросиме и Нагасаки, были ласковые прозвища «Малыш» и «Толстяк». Атмосферный боеприпас «Эйбл», который армия США взорвала в 160 метрах над атоллом Бикини 1 июля 1946 года, неофициально называли «Джильда» (в честь фильма того же года с Ритой Хейуорт в главной роли — и с изображением красотки Риты на борту). Бомба «Бейкер», которую использовали в первых испытаниях под водой, была больше известна в армейской среде как «Хелен с Бикини».

Ядерные испытания на атолле Бикини. 1946 год

Когда танцовщица из «Казино де Пари» впервые представила публике купальник от Луи Реара, жители соседних с атоллом Бикини островов и обитатели самого Бикини, выселенные с родины, начали умирать от лучевой болезни. Последствия ядерных испытаний США, которые еще долгие годы продолжались в этой оживленной части Тихого океана, почувствовали на себе и люди, которым не посчастливилось оказаться рядом.

Постоянные депортации

Менее чем через год после «испытания» в Хиросиме и Нагасаки ВМС США выбрали Маршалловы острова (отбитые в ходе войны у японцев) в качестве ядерного полигона. Объектами были назначены два острова — Эниветок и Бикини. На последнем жило 167 микронезийцев, чьи предки заселили острова еще 2 тысячи лет назад. Помимо военных, аборигенов обрабатывали протестантские пасторы, сравнивавшие депортацию с исходом Израиля на Землю обетованную. «Раем» оказался необитаемый атолл Ронгерик в 206 километрах от Бикини. Очевидцы говорили, что люди со слезами расставались с могилами предков.

Из-за нехватки продовольствия микронезийцев пересилили из «рая» на атолл Кваджалейн — под бок к американским военным объектам. А потом, когда Пентагону стало тесно, бездомных выходцев с Бикини выселили на остров Кили. Это была обычная практика — в Индийском океане так же лишили дома аборигенов британской колонии — архипелага Чагос, которые мешали базе США Диего-Гарсия.

Встреча военного губернатора Маршалловых островов коммодора Бена Уайетта с жителями атолла Бикини

В июле 1946-го на очищенном от населения Бикини началась операция «Перекресток», третий по счету ядерный тест после Хиросимы и испытания «Тринити» — сброса атомной бомбы на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико в рамках Манхэттенского проекта.

Холодная война уже вовсю шла, но США дали согласие на включение представителей СССР в группу международных наблюдателей — дабы продемонстрировать мощь единственной на тот момент в мире атомной державы.

За испытаниями наблюдали глава циклотронной лаборатории Радиевого института АН СССР Михаил Мещеряков (будущий основатель Института ядерных проблем в Дубне) и член спецгруппы по разработке советского атомного оружия Семён Александров — его официально оформили как эксперта при Андрее Громыко, на тот момент представителя Советского Союза при комиссии ООН по контролю над атомной энергией. У третьего нашего наблюдателя — проектировщика из НИИ кораблестроения Александра Хохлова была легенда корреспондента «Красной звезды».

Советская делегация присутствовала и на последующих испытаниях. Капитана второго ранга Хохлова не могло не впечатлить то, как взрывы накрывают десятки боевых кораблей, которые превращены в мишени.

Подводное испытание ядерного оружия мощностью 21 килотонна у атолла Бикини

Только во время первого взрыва 1 июля, когда в воздухе подорвали «Джильду», удар поразил 73 корабля устаревших типов. На кораблях отрабатывали и первый в истории подводный взрыв 25 июля: среди почти 90 списанных американских и трофейных судов был, к примеру, японский линкор «Нагато» — флагман при атаке на Перл Харбор. 22 декабря 1946 года двумя взрывами затопили трофейный «Принц Ойген« — последний тяжелый крейсер немецкого Кригсмарине.

Первая катастрофа

Масштаб испытаний на Бикини лишь нарастал: 1 марта 1954 года, во время операции «Касл Браво» — первого в истории сброса термоядерной (водородной) бомбы, вспышка была видна более чем за тысячу километров. Всего за время испытаний с 1946 по 1958 год здесь были взорваны 23 американских боезаряда различного типа.

Но именно подводную детонацию 25 июля 1946 года называют первой в истории радиационной катастрофой (если, конечно, забыть про Хиросиму и Нагасаки). Так взрыв «Хелен с Бикини» охарактеризовал глава комиссии по атомной энергии при конгрессе США, химик и физик-ядерщик Гленн Сиборг.

Взрыв 25 июля поднял гигантский столб воды и пара (которые были «ножкой» у ядерного «гриба»), радиоактивного ила и коралловой пыли. Если при испытаниях на земле и в воздухе продукты деления уносятся собственно в воздух, достигая стратосферы, то в случае подводного взрыва радиоактивная «грязь» возвращается в виде водяной завесы, быстро оседающей на поверхности моря и на бортах кораблей.

В первые часы уровень экспозиционной дозы облучения на кораблях доходил до 8 тыс. рентген в час — примерно в 20 раз выше нормы. Для сравнения, 10 тыс. рентген в час — уровень радиации на крыше 3-го энергоблока ЧАЭС сразу после взрыва.

Причем после взрыва «Хелен» лишь девять из нескольких десятков «подопытных» кораблей-мишеней удалось дезактивировать и отправить на металлолом. Обломки остальных судов затонули вблизи Бикини и продолжали «фонить».

Вода, которая в обычной войне была бы средой спасения (в Хиросиме люди пытались спастись в местной реке), стала переносчиком смерти. Планировавшееся продолжение операции пришлось отменять: американские специалисты столкнулись с тем, что не могут нормально обеззаразить собственные корабли.

Пепел смерти

С нарастанием масштаба американских испытаний возрастал и масштаб «непредвиденного ущерба», за каждым случаем которого были человеческие жизни. После испытаний на Бикини водородной бомбы в марте 1954 года ветер начал дуть в «непредвиденном» направлении — в сторону населенных островов, в том числе атолла Ронгерик, того самого «рая», куда переселили людей с Бикини. 2 марта американских специалистов и военных эвакуировали с Ронгерика на остров Кваджелейн с облучением от 70 до 100 рентген.

Островитян не поставили в известность об учениях и «забыли» сразу после удара. Известно, что коренные жители архипелага жили обычной жизнью, дети играли в зараженной пыли, прежде чем администрация подопечной территории США Маршалловы острова начала эвакуацию и оказание первой помощи. От лучевой болезни умирали жители Ронгелика и четырех соседних островов.

Рыбак с японского корабля «Дайго Фукурю-мару», оказавшегося в зоне выпадения радиоактивных осадков после испытания «Касл Браво»

Японская шхуна «Дайго Фукурю-мару» — «Счастливый дракон № 5» — находилась вне зоны, которую экипаж считал опасной. Рыбаки доверились официальному оповещению правительства США.

Но днем 1 марта 1954-го небо на западе «осветилось как во время заката», затем раздался чудовищный грохот, и тут же — далеко за объявленной закрытой зоной судно накрыло облаком мелкой радиоактивной золы. Позже, медленно умирая от лучевой болезни, рыбаки говорили о «ши но кай» — пепле смерти, который прилипал к палубе судна, к телам и волосам людей.

Все 23 члена экипажа получили облучение, рыба была заражена, а радист Кубояма Айкити умер вскоре после инцидента.

Для Японии это стало второй ядерной травмой после Хиросимы и Нагасаки. Американцы, которые теперь считались союзниками и защитниками страны от «советской угрозы», вновь убили японцев.

Разница подходов

После того как в августе 1949 года СССР испытал первую свою бомбу на пустынном Семипалатинском полигоне, риторика американцев изменилась. В Вашингтоне говорили о своей ядерной программе как о вынужденной мере безопасности для всего человечества против советской (а с 1964 года и китайской) ядерной угрозы.

Американская ядерная история полна эпизодов, где опасность оказывалась рядом с чужими людьми и чужими территориями, в том числе и территориям союзников США по НАТО. Бомбы теряли в датской Гренландии. Бомбы «случайно роняли» в Испании.

Ради глобального сдерживания создавалась система, в которой не только противник, но и союзники, и нейтральные, и просто случайные люди могли стать заложниками американской техники, ошибок и самоуверенности.

Бикини был первым образом этой логики: ядерная мощь США требовала пространства, а пространство брали там, где удобно — забывая о том, что тихоокеанские тропики с их населенными островами, маршрутами гражданских судов и рыбопромысловыми угодьями — это не пустое место.

Советский Союз был вынужден вступить в атомную гонку ради того, чтобы достичь паритета с главным врагом в холодной войне. В том числе почти на десятилетие позже было проведено первое подводное ядерное испытание. 21 сентября 1955 года, далеко за Полярным кругом, на площадке Черная губа на Новой Земле подорвали торпеду с зарядом РДС-9.

Взрыв произошел на меньшей, чем у американцев, глубине — 12 метров, но с меньшим зарядом в 3,5 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Советский арктический полигон был военной территорией в почти безлюдном регионе на максимальном удалении от гражданских объектов. Да, сама ядерная гонка была опасной для всего человечества, последствия взрывов на Новой Земле сказались на здоровье военных и на экологии Арктики. Но советская бомба была лишь ответом на уже явленную миру американскую готовность использовать атомную силу.

Именно это часто вычеркивают из западного рассказа о холодной войне. Там любят начинать историю с «русской угрозы», забывая, что первые реальные атомные удары нанесли США и первые островные полигоны с лишением дома коренных жителей — тоже дело рук американцев.

История Бикини (который так и остался навсегда безлюдным) — это не только эпизод из прошлого, но и причина, почему мир не может доверять красивым словам Вашингтона об «ответственном лидерстве».