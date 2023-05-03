Вашингтон, 3 мая, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватили в Ормузском проливе нефтяной танкер, который шел под флагом Панамы. Об этом 3 мая сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба Пятого флота.

din vajedi Ракетные катера ВМС КСИР

«Танкер вышел из Дубая и следовал транзитом из Персидского залива в порт Эль-Фуджейра в Объединённых Арабских Эмиратах, когда дюжина быстроходных кораблей КСИР окружила судно», — говорится в сообщении.

Военные вынудили танкер отправиться в сторону иранских территориальных вод.

Ранее о подобном инциденте ВМС США сообщили 27 апреля. Тогда иранские военные моряки задержали танкер, следовавший в Оманском заливе Аравийского моря под флагом Маршалловых Островов. Позже в Иране объявили, что танкер задержали из-за того, что он столкнулся с иранским кораблём, от чего погибли двое членов экипажа.

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При этом в Персидском заливе американские и британские военные корабли задерживают иранские танкеры под предлогом, что в них контрабандой перевозят оружие. В марте ВМС Великобритании заявили, что при обыске на борту одного из судов нашли «иранские версии российских противотанковых управляемых ракет 9М133 «Корнет».