Тирана, 30 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Статистическое агентство Еврокомиссии Eurostat 29 марта опубликовало данные по энергетическому статусу Албании. По мнению экспертов, Албания обладает высоким потенциалом использования возобновляемых источников энергии благодаря своему географическому положению и обилию солнца и горных рек.

Chintohere ГЭС

Тем не менее, сохраняется более высокая, чем у соседних стран, зависимость Албании от импорта электроэнергии.

По зависимости от импорта электроэнергии Албания находится на 8-м месте в мире. В среднем, на импорт приходится 14,7% потребляемой электроэнергии. При этом у Косово зависимость от импорта составляет 15,9%, в Северной Македонии — 16%.

В Европе наиболее зависимыми от импорта энергии являются Люксембург (35,9%), Дания (30,5%) и Мальта (28%).

Напомним, в Албании 90% выработанной электроэнергии приходится на ГЭС, однако это обуславливает сильную зависимость выработки электроэнергии от погодных условий.