Ла-Пас, 25 мая, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Страны Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) намерены пригласить спортсменов из России, Белоруссии, Китая, Ирана и Турции на региональные спортивные игры, которые планируют провести в 2023 году. Об этом исполнительный секретарь АЛБА Сача Льоренти 24 мая объявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Omerta-ve Боливар и Уго Чавес

Сача Льоренти «Уважая принципы Олимпийской хартии, не допускающей любые виды дискриминации, руководство спортивных ведомств стран нашего альянса решило пригласить на V игры атлетов из России, Белоруссии, Китая, Ирана и Турции».

В заявлении Льоренти не уточняется месяц и место проведения спортивных состязаний. Последние игры АЛБА в 2011 году принимала Венесуэла.

Боливарианский альянс для народов Америки является объединением стран Латинской Америки и Карибского бассейна, образованным по инициативе лидера Кубы Фиделя Кастро и президента Венесуэлы Уго Чавеса 14 декабря 2004 года. В состав организации входят десять стран: Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис.