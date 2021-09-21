Мехико, 21 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Оппозиционная «группа Лимы», созданная для противостояния президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, официально прекратила своё существование. Об этом в интервью журналистам заявил представитель Перу в Организации американских государств Харольд Форсит, сообщает Prensa Latina.

(сс) OpenClipart-Vectors Венесуэла

По его словам, «группа Лимы» «выполнила свою функцию».

Несмотря на это, он подчеркнул, что Перу не покинула данную организацию, поскольку «никто не может покинуть то, что не работает и не существует».

Форсит отметил, что представители «группы Лимы» не собирались уже несколько месяцев.

В «группу Лимы», образованную в столице Перу в 2017 году, входили представители Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили. Позднее в состав организации вошли Гайана и Сент-Люсия. Позднее Аргентина и Перу из-за смены своих президентов и переформатирования отношений с Венесуэлой покинули организацию.