Гавана, 28 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Лидеры и представители государств, входящих в Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА), назвали идеологически мотивированным и оскорбительным отказ Вашингтона приглашать представителей ряда стран региона на Саммит Америк, который в июне состоится в Лос-Анджелесе (США). Об этом говорится в распространённом по итогам прошедшей 27 мая в Гаване встречи совместном заявлении лидеров стран объединения.

Cliff Памятник Симону Боливару

из заявления лидеров стран АЛБА «Главы государств и правительств и главы делегаций стран Боливарианского альянса для народов Америки… отвергают произвольное, идеологически и политически мотивированное исключение ряда наших стран из так называемого Саммита Америк, который пройдёт в июне в Лос-Анджелесе. Это одностороннее решение представляет собой серьёзную историческую неудачу в отношениях между странами полушария, которая оскорбляет народы Латинской Америки и Карибского бассейна».

В заявлении подчёркивается, что для всех стран континента должно быть соблюдено право «быть приглашёнными и участвовать в указанном мероприятии на равных условиях». А также недопустимость для страны, «принимающей встречу в Лос-Анджелесе», устанавливать исключения или условия, нарушающие суверенитет и независимость государств.

Напомним, в конце апреля США объявили о намерении отказаться от приглашения на Саммит Америк представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Проигнорировать мероприятие, если Вашингтон не изменит этого решения, ранее обещали президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Боливии Луис Арсе и ряд других глав государств.

Боливарианский альянс для народов Америки является объединением стран Латинской Америки и Карибского бассейна, образованным по инициативе лидера Кубы Фиделя Кастро и президента Венесуэлы Уго Чавеса 14 декабря 2004 года. В состав организации входят десять стран: Антигуа и Барбуда, Боливия, Венесуэла, Гренада, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис.

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