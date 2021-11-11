Буэнос-Айрес, 12 ноября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. В общей сложности 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции будут переданы Аргентиной на безвозмездной основе за рубеж, 11 ноября сообщили в пресс-службе аргентинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Помощь из Буэнос-Айреса получат пять стран: Вьетнам (500 тыс. доз), Мозамбик (450 тыс. доз), Сент-Люсия (18 тыс. доз), Сент-Винсент и Гренадины (11 тыс.), а также Доминика (2 тыс.). Власти Аргентины объяснили этот шаг желанием обеспечить «справедливый и своевременный доступ к вакцинам».

В Буэнос-Айресе также отметили, что отправка помощи стала возможной благодаря тому, что большая часть населения Аргентины привилась от COVID-19 — хотя бы одну дозу препарата получили 75% жителей страны, а полностью вакцинировались 56,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Госдепартамент США объявил, что американские власти направили в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) более 330 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции в качестве гуманитарной помощи.