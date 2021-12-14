Гавана, 14 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Сегодня, 14 декабря, в Гаване, Куба, начинаются заседания саммита «Боливарского альянса для народов нашей Америки» (АЛБА), цель которого — поддержка единства Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Libre.

Эмблема «Боливарианского альянса народов Америки» (ALBA)

Координатор Национального фронта за экономические и социальные права Хорхе Гусман заявил в интервью, что «встреча Боливарского альянса народов нашей Америки позволит добиться прогресса в общем стремлении выковать Великую Родину, о которой мечтал наш Освободитель, Симон Боливар».

В саммите примут участие 10 латиноамериканских стран, такие как Антигуа и Барбуда, Куба, Доминика, Гренада, Никарагуа, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Боливия, Сент-Винсент и Гренадины, Венесуэла. Они дадут оценку региональному сценарию и действиям по обеспечению мира и стабильности, а также обсудят политические соглашение по предотвращению вмешательства во внутренние дела.

Напомним, организация была создана 14 декабря 2004 года Фиделем Кастро и Уго Чавесом, ее главные принципы — согласование многосторонних позиций для переговоров и борьба с бедностью.