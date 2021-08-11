Кастри, 11 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Островное государство Сент-Люсия объявило о выходе из Группы Лимы и нормализации отношений с Венесуэлой. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Сент-Люсии Альву Баптисте 10 августа сообщает агентство EFE.

Цитата из а/ф «Идеальная грусть». реж. Сатоши Кон. 1998. Япония Группа

Министр иностранных дел Сент-Люсии Альва Баптисте «Мы незамедлительно выйдем из Группы Лимы».

Глава МИД подчеркнул, что правительство Сент-Люсии, которое приступило к работе 5 августа, планирует «восстанавливать разрушенные отношения с другими странами».

Сент-Люсия является уже пятой страной, вышедшей из Группы Лимы, сформированной в августе 2017 года в столице Перу и нацеленной на поддержку оппозиции правительству Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Ранее из её состава вышли Мексика, Боливия, Аргентина и Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, Перу присоединяется к группе европейских и латиноамериканских стран, выступающих против блокады Венесуэлы.