При обрушении крыши ночного клуба в Доминикане погибли 184 человека
До 184 человек возросло число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане
Санто-Доминго, 10 апреля, 2025, 07:13 — ИА Регнум. Жертвами обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго числятся 184 человека. Об этом 9 апреля написала газета Listin Diario со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям Доминиканской Республики Хуана Мануэля Мендеса.
«Обнаружено погибших 184 человека, даже без учёта данных из больниц», — указали в статье.
На месте происшествия продолжаются поисковые работы.
Как сообщало ИА Регнум, трагедия произошла в ночь на 8 апреля. Крыша обрушилась в клубе Jet Set, расположенном на проспекте Независимости, когда там выступал певец Рубби Перес. Во время мероприятия в зале находилось много людей, часть из них оказалась под обломками.
Донорские центры принимают кровь для раненых. Глава республики Луис Абинадер также посетил место происшествия и объявил в стране трёхдневный траур в память о погибших.