Санто-Доминго, 10 апреля, 2025, 07:13 — ИА Регнум. Жертвами обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго числятся 184 человека. Об этом 9 апреля написала газета Listin Diario со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям Доминиканской Республики Хуана Мануэля Мендеса.

Epp.genproc.gov.ru Обрушение крыши

«Обнаружено погибших 184 человека, даже без учёта данных из больниц», — указали в статье.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы.

Как сообщало ИА Регнум, трагедия произошла в ночь на 8 апреля. Крыша обрушилась в клубе Jet Set, расположенном на проспекте Независимости, когда там выступал певец Рубби Перес. Во время мероприятия в зале находилось много людей, часть из них оказалась под обломками.

Донорские центры принимают кровь для раненых. Глава республики Луис Абинадер также посетил место происшествия и объявил в стране трёхдневный траур в память о погибших.