Москва, 9 апреля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Доминиканы Луису Абинадеру в связи с гибелью людей при обрушении здания в столице республики Санто-Доминго. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

EPA/ТАСС

«Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента», — отметил Путин в телеграмме.

Российский лидер попросил Абинадера передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также от его имени пожелать скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 апреля в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго обрушилась крыша. В это время там выступал известный доминиканский певец Рубби Перес, в зале находилось много людей. Часть из них оказалась под обломками.

По данным доминиканского центра по чрезвычайным ситуациям, жертвами ЧП стали 98 человек, ещё свыше 150 пострадали. В числе погибших — Перес и губернатор северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Милагрос Крус Мартинес. На месте продолжаются поисковые работы, донорские центры принимают кровь для раненых.

Президент Абинадер посетил место трагедии и объявил в стране трёхдневный траур в память о погибших.