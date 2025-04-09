Санто-Доминго, 9 апреля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминиканской Республике возросло до 113. Об этом 9 апреля проинформировал директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес.

ORLANDO BARRIA/ЕРА/ТАСС

«Что касается погибших, (число. — Прим. ред.) повысилось до 113 человек по состоянию на утро», — сказал Мендес в ходе брифинга с журналистами, фрагмент которого опубликовало издание Noticias SIN в соцсети X.

Инцидент произошёл в ночь на 8 апреля. Крыша обрушилась в клубе Jet Set, расположенном на проспекте Независимости, когда там выступал певец Рубби Перес. Во время мероприятия в зале находилось много людей, часть из них оказалась под обломками.

Как передавало ИА Регнум, в числе погибших — исполнитель Перес и губернатор северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Милагрос Крус Мартинес.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы, донорские центры принимают кровь для раненых. Глава республики Луис Абинадер также посетил место трагедии и объявил в стране трёхдневный траур в память о погибших.

Президент России Владимир Путин ранее 9 апреля направил телеграмму с соболезнованиями главе Доминиканы в связи с гибелью людей при обрушении здания. Российский лидер попросил Абинадера передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также от его имени пожелать скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.