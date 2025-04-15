Санто-Доминго, 15 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Российское посольство открылось в Доминиканской Республике. Об этом 15 апреля сообщили в Telegram-канале диппредставительства.

t. me/EmbRusDom Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Доминиканской Республике А. В. Середин (слева)

«14 апреля чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Доминиканской Республике Алексей Середин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресу», — сказано в сообщении посольства.

11 марта указом президента РФ Владимира Путина Середин был назначен чрезвычайным и полномочным послом от России в Доминиканской Республике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого выразила уверенность в том, что открытие посольства России будет способствовать расширению возможностей для укрепления всестороннего сотрудничества между РФ и Доминиканской Республикой, а также обеспечит дополнительную поддержку российским гражданам, которые находятся в этом государстве или регулярно его посещают.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России 7 сентября прошлого года приняло решение об учреждении посольства в Доминиканской Республике. Министерству иностранных дел было поручено установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в октябре прошлого года сообщил, что Россия прорабатывает возможность расширения дипломатического присутствия в Африке, планируется открытие посольств в Нигере, Республике Южный Судан и Сьерра-Леоне.