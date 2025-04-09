Санто-Доминго, 9 апреля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Число жертв в ночном клубе Jet Set в Доминикане, где обрушилась крыша, возросло до 98. Об этом 9 апреля сообщило местное издание Listin Diario.

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«По предварительным данным, погибли 98 человек», ― заявил директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

По оценкам СМИ, на момент трагедии в ночном клубе находилось от 500 до 1 тыс. человек. Сообщается, что ранения получили более 150 человек. При этом количество пропавших без вести власти не уточнили.

В числе погибших — известный доминиканский певец Рубби Перес, выступавший в клубе с концертом, и губернатор северо-западной провинции Монте-Кристи Нелси Милагрос Крус Мартинес.

На месте обрушения ведутся спасательные работы. Сотрудники экстренных служб продолжают извлекать из-под обломков пострадавших и тела погибших.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер утром 9 апреля посетил место трагедии и объявил в стране трёхдневный национальный траур в память о погибших.

Руководство ночного клуба заявило, что сотрудничает с властями для выяснения причин произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, обрушение крыши клуба Jet Set, расположенного на проспекте Независимости в столице страны Санто-Доминго, произошло ночью 8 апреля. В это время там проходил концерт Рубби Переса. Под завалами остались люди.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи и пожарные, в том числе группа специалистов по обрушившимся конструкциям. Возле клуба установили палатку, где родственникам погибших оказывают психологическую помощь.

Отмечается, что концерты в клубе проходили каждый понедельник, почти всегда собирался полный зал.

Побывавший на месте трагедии президент республики заявил, что «минута за минутой» следит за развитием ситуации и сосредоточен на том, чтобы были задействованы все ресурсы и учреждения. Главное — успеть спасти выживших, подчеркнул он.