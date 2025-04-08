Санто-Доминго, 9 апреля, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Минимум 66 человек погибли при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Об этом сообщила газета Listin diario.

Elliott Brown Машины скорой помощи

Ранее журналисты информировали о 58 погибших. Известно также, что 155 человек госпитализированы.

Трагедия произошла в ночь на 8 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, крыша обрушилась в клубе Jet Set, расположенном на проспекте Независимости, когда там выступал певец Рубби Перес. Под завалами остались люди. Работают бригады скорой помощи и пожарные, в том числе группа специалистов по обрушившимся конструкциям. Возле клуба установили палатку, где родственникам погибших оказывают психологическую помощь. На место трагедии прибыл президент республики Луис Абинадер.

Каждый понедельник в клубе проходили концерты, почти всегда собирался полный зал.