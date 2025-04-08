Санто-Доминго, 8 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. По меньшей мере 15 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в столице Доминиканы Санто-Доминго. Об этом сообщило местное издание Listin Diario.

Dominican Republic National Police

Крыша обрушилась в клубе Jet Set, расположенном на проспекте Независимости, когда там выступал певец Рубби Перес. Под завалами находятся люди. По словам дочери 69-летнего артиста Зулики, Перес «всё ещё находится в ловушке».

«По меньшей мере 101 человек был доставлен в медицинские учреждения, хотя эта цифра может быть выше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый понедельник в клубе Jet Set проходили концерты, почти всегда собиравшие полный зал.

На месте с раннего утра работают бригады скорой помощи и пожарные, в том числе группа специалистов по обрушившимся конструкциям. Возле клуба установили палатку, где родственники погибших могут получить психологическую помощь.

На место трагедии прибыл президент республики Луис Абинадер. Он заявил, что «минута за минутой» следит за развитием ситуации и сосредоточен на том, чтобы были задействованы все ресурсы и учреждения. Главное — успеть спасти выживших, подчеркнул он.

Ранее ИА Регнум сообщало о других ЧП в развлекательных заведениях. В ночь на 16 марта в городе Кочани в Северной Македонии вспыхнул пожар в ночном клубе Pulse, унёсший жизни 59 человек. Ещё 152 человека пострадали. МВД назвало причиной трагедии неправильное использование пиротехники.

В июне 2024 года в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси в одном из ночных клубов обрушился балкон, не выдержавший напора толпы. Сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Весной 2023 года в городе Белвидир американского штата Иллинойс рухнула крыша театра «Аполлон». Это произошло во время концерта группы Morbid Angel. В результате один человек погиб, около 30 получили травмы.