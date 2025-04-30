Санто-Доминго, 30 апреля, 2025, 06:42 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров впервые прибыл с официальным визитом в Доминиканскую Республику. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Самолёт, на борту которого находился Лавров, прибыл в Санто-Доминго из Рио-де-Жанейро, где глава МИД РФ участвовал в саммите министров иностранных дел стран БРИКС. Визит Лаврова проходит в год, когда Россия и Доминикана отмечают 80 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.

Это первый официальный визит главы МИД в Доминикану. У Лаврова запланированы встречи с президентом Доминиканской Республики Луисом Абинадером и министром иностранных дел страны Роберто Альваресом. В ходе встреч стороны планируют обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества, включая наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и культурно-гуманитарной областях, укрепление договорно-правовой базы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр иностранных дел РФ Лавров приехал на заседание БРИКС в Рио-де-Жанейро на машине с надписью «Россия рулит». Совещание глав дипведомств стран БРИКС проходило в Рио-де-Жанейро 28–29 апреля. На полях мероприятия Лавров провел встречи с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой и министром иностранных дел Китая Ван И.

Как рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на встрече БРИКС Лавров подробно разъяснил позицию России по украинскому конфликту, которая отстаивается и в контактах с США.