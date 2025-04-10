Санто-Доминго, 11 апреля, 2025, 01:20 — ИА Регнум. При обрушении крыши здания ночного клуба Jet Set в Доминиканской Республике погиб 221 человек, 189 человек удалось спасти. Разбор завалов завершили, сообщил 10 апреля глава Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

Ben_Kerckx Завалы

«К сожалению, на данный момент погибшими числится 221 человек», — отметил он на пресс-конференции.

В ходе поисковой операции удалось эвакуировать 189 человек. Спасатели работали на месте происшествия в течение 53 часов подряд.

Говоря о завершении первого этапа операции, Мендес не смог сдержать слез. Он добавил, что для него это была самая трудная задача за 20 лет руководства центром ЧС.

Как сообщало ИА Регнум, трагедия произошла в ночь на 8 апреля. Крыша обрушилась в клубе Jet Set, расположенном на проспекте Независимости. В зале находилось много людей, часть из них оказались под обломками. Донорские центры организовали приём крови для раненых. Глава республики Луис Абинадер посетил место происшествия и объявил в стране трёхдневный траур в память о погибших.