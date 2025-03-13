Москва, 13 марта, 2025, 14:21 — ИА Регнум. Алексей Середин, недавно назначенный на должность посла России в Доминиканской Республике, в ближайшее время прибудет в Санто-Доминго. Об этом 13 марта на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Дипломат добавила, что все процедуры для открытия диппредставительства выполнены.

«В контексте укрепления связи России с дружественным латиноамериканским регионом и странами завершено выполнение всех процедур для открытия посольства нашей страны в Доминиканской Республике», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова выразила уверенность в том, что открытие посольства России будет способствовать расширению возможностей для укрепления всестороннего сотрудничества между РФ и Доминиканской Республикой, а также обеспечит дополнительную поддержку российским гражданам, которые находятся в этом государстве или регулярно его посещают.

11 марта указом президента РФ Середин был назначен чрезвычайными и полномочным послом от России в Доминиканской Республике. Ранее эту должность занимал Сергей Мелик-Багдасаров.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России 7 сентября прошлого года приняло решение об учреждении посольства в Доминиканской Республике. Министерству иностранных дел было поручено установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание. Также отмечалось, что расходы на открытие и содержание посольства должны идти за счёт ассигнований, предусмотренных внешнеполитическим ведомством в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в октябре прошлого года сообщил, что Россия прорабатывает возможность расширения дипломатического присутствия в Африке, планируется открытие посольств в Нигере, Республике Южный Судан и Сьерра-Леоне. Он добавил, что в составе посольств в этих африканских странах также будут функционировать консульские отделы.