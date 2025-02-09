Усть-Луга, Ленинградская область, 9 февраля, 2025, 14:46 — ИА Регнум. При взрыве на иностранном танкере Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области никто не пострадал. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

РИА Новости/ Владимир Песня

По предварительным данным, на судне во время подготовки к работе главного двигателя в машинном отделении произошёл взрыв. Экипаж был эвакуирован на берег.

«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время танкер находится у причала в порту Усть-Луга. Угроза затопления судна отсутствует. Вокруг него установили боновые ограждения. Специалисты готовятся обследовать подводную часть танкера.

Уполномоченные службы начали расследование аварии, добавили в пресс-службе Росморречфлота.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что у причала порта Усть-Луга пришвартован танкер Koala, в котором в результате взрыва получило повреждение машинное отделение. Взрыв носил техногенный характер. Глава региона заявил, что угрозы разлива нефтепродуктов нет.

Танкер для перевозки сырой нефти Koala ходит под флагом Антигуа и Барбуда. Построен в 2003 году. Длина судна составляет 274 метра, ширина — 50 метров.