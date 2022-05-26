Москва, 26 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Антигуа и Барбудой, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Договором предусматривается, что стороны развивают свои отношения на основе строгого соблюдения положений Устава Организации Объединенных Наций (ООН), включая закрепленные в нем принципы суверенного равенства государств, равноправия и самоопределения народов, разрешения международных споров мирными средствами, неприменения силы или угрозы силой, невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию государств, а также других принципов и норм международного права.

Договором устанавливается, что стороны сотрудничают в рамках ООН, региональных и международных организаций и форумов с целью содействия укреплению международного мира, стабильности и безопасности, обеспечивая основу для социально-экономического развития и процветания своих народов.

Стороны в соответствии с двусторонними и многосторонними международными договорами, участниками которых они являются, взаимодействуют в сфере борьбы с международным терроризмом, его финансированием, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также с транснациональной организованной преступностью.

Договор подписан в Москве и в Сент-Джонсе 8 июня 2021 г.

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