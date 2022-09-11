Сент-Джонс, 11 сентября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В островном государстве Антигуа и Барбуда планируется провести референдум о выходе страны из состава Британии и стать республикой. Об этом заявил премьер карибской страны Гастон Браун в интервью телеканалу ITV.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Высокопоставленный чиновник сообщил журналистам, что планируется вынести на референдум вопрос о становлении действительно суверенной страной и выходе островного государства из-под власти британской монархии. По его словам, референдум необходимо провести в течение трёх лет.

В то же время Гастон Браун заверяет, что это не является проявлением разногласий между монархией и Антигуа и Барбудой.

Отметим, что Антигуа и Барбуда входит в Британское содружество наций. Оно является добровольным объединением.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2022 года Госдума России ратифицировала Договор об основах отношений между Российской Федерацией и Антигуа и Барбудой.