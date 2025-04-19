Москва, 19 апреля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Посетившему Россию 36 раз немцу Михаэлю Бауэру выдали временное разрешение на проживание во Владивостоке. Об этом 19 апреля заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«Он посетил Россию 36 раз, включая Крым, и влюбился в нашу страну. Как говорит сам иностранец: «Для меня важны традиционные семейные ценности, где есть отец и мать, упорный труд ради общего развития, патриотизм, справедливость и солидарность», — говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960213" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Иностранцу, посетившему Россию 36 раз, выдали разрешение на проживание

Отмечается, что Бауэр является гражданином не только Германии, но и Антигуа и Барбуды. При этом он выразил надежду, что его дети, оставшиеся в ФРГ, посетят его во Владивостоке, где он сможет им показать «другую цивилизованную жизнь за пределами западного мира».

В ведомстве уточнили, что немец учит русский язык и планирует подать заявление о получении вида на жительство в РФ.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля гражданин США Эрик Пичони признался, что переехал в Россию из-за системы поддержки семей с детьми. Он отметил, что тут он и его семья постоянно ощущают поддержку окружающих и государства. Пичони добавил, что российский менталитет ему ближе, чем американский, а его знакомые утверждают, что у него «русская душа».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что в России приветствуют переезд из-за рубежа людей, разделяющих традиции и ценности страны.

Летом 2024 года российский лидер подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранным гражданам, разделяющим ценности РФ. Таким образом, иностранцы могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без утвержденной квоты и подтверждения владения русским языком.