Москва, 2 октября, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Россия прорабатывает возможность расширения дипломатического присутствия в Африке, планируется открытие посольств в Нигере, Республике Южный Судан и Сьерра-Леоне. Об этом 2 октября сообщил глава консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«В настоящее время прорабатывается возможность расширения российского дипломатического присутствия в странах Африки, в том числе открытие диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане», — заявил он в интервью ТАСС.

Климов добавил, что в составе посольств в указанных странах Африки также будут функционировать консульские отделы.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия, развивая межпарламентские и межпартийные связи с африканскими государствами, готовится к открытию дипломатических миссий в трёх странах Африки. По его словам, открытие посольства в столице Сьерра-Леоне Фритуане планируется до конца 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Россия открыла посольство в Буркина-Фасо. В марте 2024 года Всеволод Ткаченко, занимавший тогда должность директора департамента Африки МИД РФ, на полях 10-го заседания российско-намибийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству отметил, что российское диппредставительство в Экваториальной Гвинее де-факто начало работу.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчёркивала, что открытие нескольких посольств в странах Африки позволит обеспечить максимальную представленность дипмиссий на континенте.