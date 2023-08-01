Фритаун, 1 августа, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В Сьерра-Леоне арестовали группу высокопоставленных военных, которые готовили массовые акции протеста, сообщила 1 августа газета The Sierra Leone Telegraph со ссылкой на заявление полиции.

Согласно заявлениям правоохранительных органов, между 7 и 10 августа военные планировали провести массовые акции протеста, чтобы совершить нападение на государственные учреждения. Отмечается, что среди них есть высокопоставленные военные.

Точное количество задержанных не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы. На них победил Джулиус Маада Био, он был переизбран на второй срок.

Сьерра-Леоне входит в состав региональной организации Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. Новые власти страны обвинили Францию (в чьей зоне влияния традиционно находились её бывшие колонии в Западной Африке, включая Нигер) в намерении начать военную операцию с целью освобождения отстраненного от власти президента.