Москва, 2 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Судно с украинским зерном, вышедшее из порта в Одессе, будет досмотрено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Кукуруза

По данным агентства, процедура досмотра будет проведена 3 августа в Стамбуле. Накануне из порта в Одессе вышло судно под флагом Сьерра-Леоне. Оно направляется в Ливан с 26 тысячами тонн кукурузы на борту.

Ожидается, что в Стамбуле судно пришвартуется уже 2 августа.