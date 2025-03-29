Москва, 29 марта, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей, как только будут решены вопросы с необходимыми энергоресурсами, заявил 29 марта посол страны в РФ Мохамед Йонгаво.

РИА Новости/Николай Хижняк

Разговоры в этом направлении уже ведутся, от частных лиц поступали пожелания о начале сборки в Сьерра-Леоне автомобилей УАЗ «Патриот», сказал Йонгаво в интервью «РИА Новости».

«Если есть какие-либо российские компании, желающие собирать что-либо в Сьерра-Леоне: сборочные заводы в Сьерра-Леоне будут более чем приветствоваться, и как посол буду готов содействовать этому», — заявил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте на Кубе собрали первый тестовый экземпляр автомобиля УАЗ «Патриот». Монтаж сборочной линии завершён, проводится финальная настройка оборудования машины. Собранный внедорожник предназначался для отработки производственной технологии и контроля систем. Полноценный запуск предприятия должен состояться в ближайшее время. На заводе планируется начать сборку и моделей «УАЗ Пикап».

Решение наладить сборку автомобилей «УАЗ» на Кубе было принято в 2023 году. В стране было также решено развернуть сеть сервисных центров по ремонту и обслуживанию этих автомобилей.

В январе президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что в 2024 году компания увеличила экспорт автомобилей в четыре раза. В другие страны было продано 21 тыс. машин. Поставки осуществлялись более чем в 20 стран, в том числе на Кубу.