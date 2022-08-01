Одесса, Украина, 1 августа, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Первое судно, которое везёт кукурузу с Украины, покинуло порт Одессы около 08:45 мск. Об этом 1 августа сообщает телеканал CNN Türk.

Зерно

Также известно, что, согласно данным минобороны Турции, судно Razoni, которое ходит под флагом Сьерра-Леоне, направляется в Ливан.

При этом судно с зерном должно отправиться по так называемому «зерновому коридору» в Чёрном море, о чём ранее заключили соответствующую сделку Россия, Украина, Турция и ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что американская сторона так и не сделала обещанного — не вывела из-под санкций российские продовольственные поставки.