Москва, 24 декабря, 2024, 10:35 — ИА Регнум. США получили образцы вируса Эбола, которые были незаконно вывезены из Сьерра-Леоне в 2014 году. Об этом 24 декабря сообщил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-майор Алексей Ртищев.

Al-hadji Kudra Maliro/AP/TASS

В ходе брифинга в Минобороны Ртищев напомнил, что сейчас деятельность американской компании Metabiota в Африке прекращена.

При этом, как следует из отчёта международной группы экспертов, которые участвовали в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, сотрудники названной компании скрывали факты привлечения к этим работам представителей Пентагона, отметил замначальника войск РХБЗ.

«Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в начале декабря погибший в результате организованного украинскими спецслужбами теракта, заявил, что вывоз биоматериалов с Украины на Запад в интересах США обеспечивается логистическими компаниями, подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду. В январе он отмечал, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 4 декабря, что России необходимо постоянно создавать надёжную защиту от угроз биологического терроризма. По словам политика, США «утыкали» своими биолабораториями весь мир и никто не знает, чем в них занимаются.