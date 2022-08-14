Тартус, Сирия, 14 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Везущий зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне сухогруз Razoni встал на якорь возле сирийского порта Тартус. Об этом 14 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

The Photographer Сухогруз

При этом 7 августа стало известно, что сухогрузное судно Razoni с украинским зерном на борту изменило свой курс.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал, что из украинских портов с начала августа отправлено уже 14 судов с почти 440 тысячами тонн сельскохозяйственной продукции.