Фритаун, 21 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Женщины будут составлять 30% рабочей силы и занимать государственные должности в Сьерра-Леоне. Закон о правах женщин подписал глава государства Джулиус Маада Био.

Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press Женщина в Сьерра-Леоне

Закон распространяется на все компании частного сектора, в которых работают не менее 25 человек. Он затрагивает государственную службу и кабинет министров.

«Будущее Сьерра-Леоне — за женщинами», — приводит Associated Press (AP) заявление Био при подписании закона.

Закон также продлевает оплачиваемый отпуск по беременности и родам до 14 недель. Парламент одобрил документ в конце 2022 года.

За дискриминацию по половому признаку вводится наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет, а также штрафы.

Био с момента своего вступления в должность президента в 2018 году уделял большое внимание правам женщин и девочек, в том числе запустил кампанию против детских браков. По статистике правительства, около 30% девушек в Сьерра-Леоне выходят замуж до 18 лет.