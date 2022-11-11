Пекин, 11 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Китай предоставит нулевой тарифный режим на 98% облагаемых налогом товаров из 10 наименее развитых стран в стремлении содействовать открытости глобальной экономики, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Негры на хлопковых плантациях США. 1913

Начиная с 1 декабря Китай отменит все тарифы на 98% соответствующего импорта из Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Лесото, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Танзании, Уганды и Замбии, согласно Таможенно-тарифной комиссии Госсовета КНР.

Комиссия заявила, что этот шаг способствует открытости с беспроигрышными результатами, построению открытой глобальной экономики и оказанию помощи наименее развитым странам в ускорении их развития. Эта политическая мера будет постепенно распространяться на все наименее развитые страны, которые установили дипломатические отношения с Китаем.