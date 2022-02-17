Вашингтон, 17 февраля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена выделит 11 странам Африки более $250 млн на вакцины от коронавируса, сообщает 17 февраля Reuters.

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Деньги будут выделены в рамках инициативы Global VAX, о которой американская администрация впервые заявила в декабре.

Белый дом опасается, что штамм «Омикрон» наиболее сильно навредит странам, не прошедшим вакцинацию, поэтому США отдадут приоритет странам Африки к югу от Сахары — начиная с Анголы, Кот-д'Ивуара, Эсватини, Ганы, Лесото, Нигерии, Сенегала, Южной Африки, Танзании, Уганды и Замбии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее порядка миллиона доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer передали Украине власти США в рамках глобальной инициативы COVAX.