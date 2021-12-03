Сидней, Австралия, 3 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. 3 декабря в министерстве здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердили восьмой случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Человек, вылетевший из Сингапура и недавно побывавший в южной части Африки, сдал положительный тест по прибытию в Австралию. Как заявили в министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса, все пассажиры SQ231 Сингапур — Сидней должны пройти тестирование на COVID-19 и самоизолироваться у себя дома, ожидая результат тестов.

Согласно новым правилам, любой, кто прибывает в Австралию из-за границы, должен изолироваться дома на три дня. Граждане, побывавшие в Южной Африке (Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия, Свазиленд и Малави) отправляются на карантин в отели.