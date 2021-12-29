Сеул, 29 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи продлили срок действия ограничений на въезд в страну ещё на четыре недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, ограничения будут действовать до 3 февраля 2022 года.

Данное решение было принято 27 декабря с целью предотвращения проникновения в страну штамма «Омикрон».

В рамках действующих ограничительных мер, правительство запретило въезд иностранцев из одиннадцати стран Африки с краткосрочными визами. Выдача виз на территории данных африканских стран, а также прямое сообщение с Южной Кореей также временно приостановлены.

Обладатели долгосрочных виз и граждане Южной Кореи, прибывающие из стран Африки, обязаны пройти 10-дневный карантин.

Напомним, что с 28 декабря правительство Южной Кореи ограничило въезд из восьми африканских стран, таких как ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави, а с 10 декабря — из Ганы и Замбии.