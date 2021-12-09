Сеул, 9 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. С 10 декабря правительство Южной Кореи ограничит въезд из двух стран Африки, таких как Гана и Замбия, в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Соответствующее решение было принято 8 декабря в ходе совещания профильных ведомств по оценке проникновения вируса из-за рубежа и заседания целевой группы по реагированию на новые штаммы вируса.

На время действия ограничений граждане Южной Кореи и иностранцы, прибывающие в страну на длительный срок, по возвращении из вышеуказанных стран обязаны пройти 10-дневный карантин в специальных учреждениях.

Ранее власти Южной Кореи ограничило въезд из восьми стран Африки, таких как ЮАР, Намибия, Мозамбик, Лесото, Малави, Ботсвана, Эсватини, Зимбабве и Нигерия.