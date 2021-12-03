Джакарта, 3 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Заместитель председателя парламента Индонезии Абдул Искандар обратился к правительству с просьбой немедленно рассмотреть вопрос о закрытии границ из-за штамма «Омикрон», сообщает Tempo.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По словам политика, усилий правительства по ограничению доступа для прибывающих в Индонезию иностранцев было недостаточно, учитывая предыдущие всплески числа заразившихся коронавирусом.

Абдул Искандар также поддержал решение правительства увеличить период действия карантина для иностранцев и граждан Индонезии, прибывших из-за границы, с трех до семи дней. Иностранные граждане, прибывающие из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Малави, Анголы, Замбии и Гонконга обязаны пройти в Индонезии 14-дневный карантин.

Власти Индонезии также вводят ограничительные меры по коронавирусу с 24 декабря 2021 года по 2 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.