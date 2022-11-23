Сеул, 23 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. 23 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял верительные грамоты от новых послов из стран Африки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, глава государства принял грамоты от послов Лесото, Намибии, Джибути, Мавритании, Малави и Ботсваны.

Напомним, что в октябре текущего года южнокорейский лидер вручил верительные грамоты новым послам страны в Великобритании, ОАЭ, Германии, Вьетнаме, Канаде, Новой Зеландии, Австрии и Лаосе.

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