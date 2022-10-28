Пхеньян, 28 октября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В 2021 году число больных туберкулезом в КНДР достигло отметки 130 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

По сравнению с 2020 годом показатель сократился на 2 тыс. человек.

Число случаев заражения на 100 тыс. человек составил 513, что несколько ниже, чем в 2020 году (523 человека на 100 тыс.)

Однако по сравнению с 2020 годом фактическая ситуация в стране ухудшилась из-за закрытия границ.

Помимо КНДР в список стран с высокой заболеваемостью туберкулеза вошли Филиппины (650 на 100 тыс. человек), Лесото (614 на 100 тыс. человек), Центральноафриканская Республика (540 на 100 тыс. человек) и ЮАР (513 на 100 тыс. человек).

Известно, что 66% больных туберкулезом в КНДР прошли лечение, уровень летального исхода составил 17%. Среди причин возникновения туберкулеза эксперты отметили недоедание, курение, диабет и алкоголизм.