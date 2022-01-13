Скопье, 13 января, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Американо-канадская компания Instadose Pharma Korp 12 января сообщила о том, что 25 декабря из Йоханнесбурга в Скопье была легально направлена самая крупная за историю партия медицинского каннабиса объемом 2,125 кг, что является самым крупным объемом закупленного медицинского каннабиса в мире.

Deborah Verwey Работницы сельского хозяйства в ЮАР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, разрешение на отправку вещества в страну было выдано правительством в ноябре.

Ожидается, что из Лесото в страну намерены направить 8,5 тонн вещества, однако неизвестно, было ли получено разрешение на отправку.

12 января в кабинете претендента на пост премьер-министра Димитара Ковачевски заявили о намерении легализовать потребление и экспорт медицинского каннабиса.