Вашингтон, 30 августа, 2023, 19:51 — ИА Регнум. США обеспокоены попыткой государственного переворота в Габоне. Об этом 30 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Shi Yu/Global Look Press Столица Габона

«Нас это чрезвычайно беспокоит. Мы продолжаем поддерживать народ в регионе в их требованиях демократического правления», — сказал Кирби.

Он добавил, что в Вашингтоне очень пристально следят за ситуацией, но у американской администрации не так много выводов об этом. По его словам, это последняя по времени попытка военного захвата власти в регионе, который сотрясают попытки переворотов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне. Они заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране. По их словам, результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений, а президент Али Бонго Ондимба помещён под домашний арест.

Ранее избирательный центр сообщил о победе действующего главы государства на выборах с результатом 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7% голосов.

Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил, что Ондимбу отправили в отставку, но ему сохранили все гражданские права.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на фоне ситуации в Габоне не стоит делать обобщающих выводов о нарастании конфликтов в Африке, однако происходящее в этой стране вызывает глубокую озабоченность.