Либревиль, 6 сентября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Отстранённому в результате госпереворота главе Габона Али Бонго Ондимба дал разрешение выехать из страны президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема. Об этом 6 сентября сообщает новостной портал Gabon Media Time.

Алексей Дружинин/ТАСС Али Бонго Ондимба

«Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики Али Бонго свободен в передвижениях. Если захочет, он может выехать за границу для медицинского контроля», — сказано в заявлении лидера переходного периода, которое зачитал представитель мятежников подполковник Ульрих Манфумби.

Отмечается, что решение вызвало шок в стране, но при этом поясняется, что такой шаг полностью соответствует обещанию пришедших к власти военных о восстановлении институтов переходного периода.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генерал Брис Клотер Олиги Нгема, принеся присягу в качестве президента переходного периода, дал обещание соблюдать все внутренние и международные обязательства и сделать более демократичными государственные институты власти.

30 августа группа высокопоставленных военных объявила о перевороте в Габоне. Они заявили, что представляют все силы безопасности и обороны в стране. По их словам, результаты выборов отменены, государственные институты распущены, границы закрыты до дальнейших распоряжений. Президента Габона Али Бонго Ондимбу отправили в отставку, но ему сохранили все гражданские права.